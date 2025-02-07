إعلامي يكشف تطورات إصابة ثنائي الأهلي قبل مباراة غزل المحلة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن موقف ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر، وأشرف داري من العودة للتدريبات عقب الإصابة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "طاهر محمد طاهر وأشرف داري سيبدآن المشاركة تدريجيًا في تدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعودتهم مرة أخرى للمباريات".

وفاز الأهلي على نظيره بتروجيت بنتيجة 1/2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

ومن المقرر، أن يلعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهته المقبلة أمام غزل المحلة في تمام الساعة السابعة يوم الثلاثاء على استاد السلام.

ترتيب الأهلي وبتروجيت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الأول ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ 24 نقطة وله مباراة اليوم الجمعة ضد سموحة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.