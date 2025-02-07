شاهد .. العاصفة أسيل في يومها الثاني تضرب جبال لبنان وتزينها باللون الأبيض

تشهد لبنان لليوم الثاني على التوالي استمرار تأثير العاصفة أسيل على البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح باردة وناشطة وثلوج على المرتفعات مما تسبب بصعوبة في التنقل وخطر تكون الجليد على الطرق الجبلية.

ووفق تقارير صحفية لبنانية ، فقد شهدت المناطق المرتفعة تراكماً للثلوج ابتداءً من 1200 متر ما أدى إلى قطع بعض الطرق الجبلية.

ومن جانبها ، عملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال على فتح الطرقات الرئيسية أمام السيارات المجهزة بالسلاسل الحديدية.

كما حذّرت الجهات المختصة السائقين من الإنزلاقات بسبب الجليد وتدني مستوى الرؤية داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية.