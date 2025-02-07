شوبير يكشف بشري سارة بشان عمر مرموش

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة سارة بشأن مرموش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وكتب شوبير :رسميًا – مانشستر سيتي يُسجل عمر مرموش في قائمته لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا! .

ووكان مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في صفقة تمت مع الفريق الإنجليزي لمدة أربع سنوات ونصف، ليمتد عقده حتى 30 يونيو 2029.

يُذكر أن مرموش تألق هذا الموسم في الدوريات الأوروبية، حيث سجل 15 هدفًا في 17 مباراة بالبوندسليجا، ليحل خلف هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، بفارق هدف واحد.

كما قدم 9 تمريرات حاسمة، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الألماني.