جماهير الزمالك تطالب بعودة مصطفى محمد

تتزايد الدعوات من جانب جماهير نادي الزمالك للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، العائد من الإعارة إلى نادي نانت الفرنسي.

أسباب الرغبة في عودة مصطفى محمد:

يعاني الزمالك من نقص في خط الهجوم، وتأمل الجماهير أن يكون مصطفى محمد هو الحل الأمثل.

أثبت مصطفى محمد قدرته على التسجيل والتألق بقميص الزمالك في السابق.

تشير التقارير إلى أن مصطفى محمد قد لا يدخل في حسابات المدير الفني لنادي نانت، مما يزيد من فرص عودته إلى الزمالك.

العقبات التي تواجه الصفقة:

الظروف المالية: يمر نادي الزمالك بضائقة مالية، مما قد يعوق قدرته على التعاقد مع مصطفى محمد.

يمر نادي الزمالك بضائقة مالية، مما قد يعوق قدرته على التعاقد مع مصطفى محمد. مفاوضات نانت: يدخل نادي نانت في مفاوضات مع أندية أخرى لبيع أو إعارة مصطفى محمد.

يدخل نادي نانت في مفاوضات مع أندية أخرى لبيع أو إعارة مصطفى محمد. رغبة اللاعب: قد يرغب مصطفى محمد في الاستمرار في الاحتراف في أوروبا.

وتطالب جماهير الزمالك إدارة النادي بالعمل على إيجاد حل لعودة مصطفى محمد، وترى الجماهير أن مصطفى محمد هو الحل الأمثل لمشكلة هجوم الفريق.