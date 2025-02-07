موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نادي ضمك في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وضمك السعودي

تقام المباراة على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 8 مساء غد السبت بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وضمك

يتم بث المباراة عبر قناة 1 SSC، وهي الوكيل الحصري لبث الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

الهلال : يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

: يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة. ضمك: يتواجد في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان في 11 مباراة سابقة في دوري روشن للمحترفين.

حقق الهلال الفوز في 7 مباريات، وخسر في واحدة، وتعادل في 3 مباريات.

سجل الهلال 21 هدفًا في شباك ضمك، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: الحربي - كوليبالي - حسان تمبكتي - كانسيلو

الحربي - كوليبالي - حسان تمبكتي - كانسيلو خط الوسط: سافيتش - نيفيز - مالكوم

سافيتش - نيفيز - مالكوم خط الهجوم: سيزار - ليوناردو - سالم الدوسري

تُعتبر المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال للفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على اللقب، بينما يطمح ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه والابتعاد عن المراكز المتأخرة.