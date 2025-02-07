حلقة القاهرة النقدية .. محمد سليم شوشة في ضيافة بيت الشعر العربي

ضمن رسالة وزارة الثقافة للتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع والفعاليات الثقافية، وضمن أنشطتها، ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حلقة نقاشية جديدة من حلقات القاهرة النقدية مبادرة (ناقد ومشروع) وتعقد الحلقة لمناقشة المشروع النقدي للكاتب والأكاديمي محمد سليم شوشة وذلك في السادسة مساء الأحد "٩ فبراير". يدير الحلقة الناقد "أحمد حسن عوض" ويشاركه في الأمسية كل من د."خالد أبو الليل"، د."يسري عبدالله" و د."شحاته الحو".

حصل "شوشه" على ليسانس اللغة العربية والعلوم الانسانية من كلية دار العلوم - جامعة الفيوم عام ٢٠٠٦، ثم الماجيستير عام ٢٠١٠، وفي عام ٢٠١٣ حصل على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية -قسم الدراسات الأدبية. تنوعت كتاباته بين الرواية والقصص والدراسات النقدية والمقالات بالعديد من الصحف، منها رواية" نصف يوم" عام ٢٠١٣، "سنوات التيه" ٢٠١٩، قصة "ذات النقاب الزنجية" عام ٢٠١٠، دراسة نقدية "الصورة والعلامة، أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٢٢ والتي حصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب - فرع الدراسات الأدبية واللغوية لعام ٢٠٢٣. كما حصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة لعام ٢٠١٨ عن رواية "أشياء الفتى الوسيم".

جدير بالذكر أن حلقة القاهرة النقدية تسعى إلى إعادة النقد للمشهد الثقافي والإلتفات مجددًا للمشاريع النقدية الفارقة ومناقشتها والوقوف على نقاط تميزها وجدتها ، كما تسعى إلى توحيد جهود النقاد وتواصل الأجيال النقدية بعضهم ببعض وفتح سُبل الحوار بينهم، مبادرة تبناها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ديسمبر الماضي وأصبحت مقرًا دائمًا لها في كل لقاءاتها.، حيث أكد الشاعر "سامح محجوب" مدير بيت الشعر العربي إن تلك المبادرة بداية واعدة لمشروع ثقافي كبير وجاد.