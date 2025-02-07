تصريحات ياسمين عز تثير جدلًا واسعًا بين النساء والرجال.. ما القصة؟

مرة أخرى، تعود الإعلامية ياسمين عز ، إلى دائرة الجدل بتصريحاتها الصادمة حول الزواج والرجل.

ياسمين عز

ففي حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس"، أكدت ياسمين عز، أن الزواج ليس كما يتوقعه الكثيرون، واصفة إياه بـ "بداية العذاب ومضيق السراب".

وأضافت ياسمين عز، ت نا: "بعد الزواج، تزداد مشكلات المرأة بدلاً من أن تخف. حتى لو كنت مريضة، سيطلب منك زوجك تسخين العشاء."

هذه التصريحات تأتي بعد عامين من انتقاداتها السابقة التي وصفت الرجل بـ"الفرعون"، حيث دافعت عنه بشدة ضد أي انتقاد.

التغيير المفاجئ في مواقفها دفع البعض إلى التساؤل حول دوافعها، خاصة مع تصريحات النجم خالد الصاوي الذي نصحها بمراجعة أفكارها وتوقعاتها تجاه الزواج. ومع استمرار البرنامج، ينتظر المشاهدون معرفة ما إذا كانت ستلتزم بهذا النهج الجديد أم تعود إلى خطابها التقليدي المؤيد للرجل.

ياسمين عز تنقلب على مواقفها التقليدية تجاه الرجل

في تحول غير متوقع، أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن تغيير جذري في نهجها الإعلامي، حيث ابتعدت عن تأييد الرجل الذي طالما عُرفت به، لتبدأ في توجيه انتقادات ساخرة له ومناصرة قضايا النساء.

في إحدى الحلقات الأخيرة، وجهت ياسمين نصائح للفتيات، مشددة على أهمية تحديد أهدافهن بعيدًا عن الزواج، قائلة: "الزواج ليس نهاية الطريق، بل بداية تحديات جديدة، ولا يجب أن تعتمدي على الرجل كداعم أساسي في حياتك."

التصريحات أثارت الجدل، خاصة بعد عامين من قرار نقابة الإعلاميين بالتحقيق معها بسبب مواقفها المثيرة للجدل، والتي تضمنت شكاوى من المجلس القومي للمرأة.

ومع تغير لهجتها، يتساءل البعض: هل هذا التحول في خطابها هو خطوة استراتيجية أم تغيير حقيقي في رؤيتها؟