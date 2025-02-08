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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 8-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم السبت الموافق 8-2-2025، بالتوازي مع عطلة الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي .

وقبل أيام صعد سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس  الماضي مقدار 4 قروش مقارنة بما كان عليه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بمختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وبلغ  متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع.

أقل  سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في ميد بنك والبركة الإسلامي

وسجل ثالث أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع في بنك HSBC.

متوسط السعر

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع “العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، القاهرة،مصر، الأهلي المصري، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، سايب، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي”.

ووصل سعر الدولار نحو 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.27 جنيها للشراء و 50.37 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، نكست،مصرف أبوظبي الإسلامي".

حجم الودائع 

صعدت الودائع الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.73 تريليون جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بنحو 2.71 تريليون حنيه في يوليو من نفس العام.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع البنوك في الربع الثالث من العام الميلادي المنصرم مسجلا نحو 12.9 تريليون جنيه مقابل نحو 12.53 تريليون جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 12.91 تريليون جنيه في يوليو 2024.

قال التقرير إن ودائع الحكومة بالعملة المحلية بلغت 2.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بنحو 2.19 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 503.46 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقابل 507.95 مليار جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 523.4 مليار جنيه في يوليو الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية 10.052 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 9.801 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بنحو 9.87 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 7.3 تريليون جنيه سبتمبر السابق مقابل 7.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ7 تريليونات جنيه في يوليو 2024.

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