الصور الأولى من فيلم عيد الفطر نجوم الساحل

نشرت الشركة المنتجة لفيلم نجوم الساحل للمنتجين «موسى عيسى و طارق العريان» الصور الأولى للفيلم المنتظر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل، بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

ومن إنتاج -موسى عيسى وطارق العريان- التي قدمت الكثير من الأعمال الناجحة منها سلسلة أولاد رزق التي حققت ايرادات قياسية في كل اجزائه خصوصا الجزء الثالث الذي يحتل قمة الإيرادات في تاريخ السينما المصرية متجاوزا ال٢٥٠ مليون جنيه.

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل

رؤوف السيد وتجربة الحريفة

وكان رؤوف السيد قد حقق نجاحاً كبيراً بإخراج فيلم "الحريفة"، الذي تم طرحه مطلع العام الحالي، وشارك في بطولته نور خالد النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك.

كما كان هناك ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، وبمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح.