أيسر تكشف عن لابتوبين جديدين للألعاب بميزات ذكاء اصطناعي في IEM كاتوفيتسه

كشفت أيسر عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة Predator Helios Neo AI خلال بطولة IEM Katowice في بولندا، والمخصصة للعبة Counter-Strike، حيث قدمت نموذجين جديدين، Helios Neo 16 AI و Helios Neo 18 AI، المجهزين بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكونات المتطورة لتعزيز تجربة اللعب.

أداء قوي ومواصفات متطورة

يأتي كلا الجهازين بخيارات تصل إلى معالج Intel Core Ultra 9 275HX وبطاقة الرسومات القوية NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU، ما يجعلهما قادرين على تشغيل أحدث الألعاب بأداء سلس ورسوميات مذهلة.

يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، مما يتيح سعة تخزين واسعة وسرعات قراءة وكتابة عالية للألعاب والبرامج الثقيلة.

تصميم أنيق وتجربة لعب غامرة

يتميز كلا الجهازين بتصميم Minimalist أنيق مع شعار RGB مضيء على الغطاء، ولوحة مفاتيح RGB ديناميكية بأربع مناطق إضاءة.

كما تم تجهيز الجهازين بتقنيات اتصال فائقة السرعة، مثل Intel Killer Ethernet ودعم Wi-Fi 6E، لضمان استجابة فائقة أثناء اللعب عبر الإنترنت.

يدعمان أيضًا تقنيات NVIDIA G-SYNC، Advanced Optimus، وMUX Switch، التي تحسّن الأداء وتقلل من تأخر الاستجابة، مما يمنح اللاعبين تجربة لعب سلسة وخالية من التقطعات.

شاشات متطورة تناسب مختلف أنماط اللعب

Helios Neo 16 AI: مزود بشاشة OLED WQXGA بمعدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 1ms، ما يجعله خيارًا مثاليًا للألعاب المحمولة.

Helios Neo 18 AI: يأتي بشاشة Mini LED WQXGA مع معدل تحديث 250Hz وزمن استجابة 3ms، ليكون بديلًا قويًا للحواسيب المكتبية بفضل حجمه الكبير وأدائه القوي.

التوفر والأسعار

Predator Helios Neo 16 AI سيكون متاحًا في الولايات المتحدة في أبريل بسعر يبدأ من 1,900 دولار.

Predator Helios Neo 18 AI سيُطرح للبيع في مايو بسعر يبدأ من 2,200 دولار.

ابتكارات مستمرة من أيسر

لم يكن هذا الإعلان الوحيد لشركة أيسر مؤخرًا، حيث كشفت أيضًا عن ثلاثة أجهزة لابتوب جديدة خلال معرض CES 2025، إلى جانب جهاز ألعاب محمول مبتكر بتصميم ضخم وميزات مثيرة.