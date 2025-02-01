NVIDIA تطلق بطاقات رسوميات جديدة لتحسين ألعاب الفيديو

بعد إعلان جوجل عن تحديثات Gemini وإدراج Imagen 3، ننتقل إلى عالم الألعاب حيث تستعد NVIDIA لإطلاق بطاقات الرسوميات الجديدة RTX 5080 و RTX 5090.

تعتبر هذه البطاقات مبنية على معمارية Blackwell الجديدة، وتعد بتحسينات كبيرة في الأداء، خاصة في ألعاب الفيديو.

يركز هذا التقرير على نظرة أولية لأداء هذه البطاقات على نظام التشغيل Linux، ومقارنتها مع الأجيال السابقة من بطاقات NVIDIA و AMD.

Imagen 3: تفاصيل أغنى وجودة صور محسّنة في Gemini

قبل الخوض في تفاصيل بطاقات NVIDIA، تجدر الإشارة إلى أن جوجل قد أعلنت عن دمج أحدث إصدار من مولد الصور النصية Imagen 3 AI في تطبيق Gemini.

تعزز هذه الخطوة قدرة Gemini على إنشاء صور أكثر تفصيلاً ودقة، وتتبع تعليمات المستخدمين بشكل أفضل.

اختبارات NVIDIA RTX 5080/5090: نظرة أولية

تم إجراء اختبارات أداء أولية لبطاقات NVIDIA GeForce RTX 5080 و 5090 على نظام التشغيل Linux، ومقارنتها مع الأجيال السابقة من بطاقات NVIDIA GeForce RTX و AMD Radeon RX. تضمنت الاختبارات مجموعة واسعة من البطاقات:

برامج التشغيل: NVIDIA 570.86.16 vs. AMD Mesa 25.0

تم تشغيل بطاقات GeForce RTX 5080/5090 باستخدام برنامج التشغيل NVIDIA 570.86.16 التجريبي الأحدث، بينما استخدمت بطاقات NVIDIA السابقة برنامج التشغيل NVIDIA R565 المستقر. أما بطاقات AMD Radeon، فقد استخدمت أحدث إصدار من Mesa 25.0-devel.

دعم Linux: NVIDIA أولًا، ثم NOUVEAU

في الوقت الحالي، برنامج تشغيل NVIDIA 570 هو الطريقة الوحيدة لدعم سلسلة RTX 50 على Linux.

لا يوجد حتى الآن دعم لبرنامج التشغيل مفتوح المصدر Nouveau أو برنامج تشغيل NOVA التجريبي لنواة LinuxKومع ذلك، فإن برنامج تشغيل NVK Vulkan يواصل التطور داخل Mesa.

تجربة اختبار مُرضية: أداء NVIDIA على Linux

أثبت برنامج التشغيل NVIDIA 570.86.16 التجريبي أنه يعمل بشكل جيد مع GeForce RTX 5080 و RTX 5090 على Ubuntu Linux. لم يتم مواجهة أي مشاكل في الاستقرار أو قيود في الميزات.

ألعاب قابلة للمقارنة: معايير الأداء

استُخدمت مجموعة من الألعاب التي تتسم بسهولة القياس وقابلية التكرار في الاختبارات.

بداية واعدة لـ RTX 5000 على Linux

تظهر الاختبارات الأولية أداءً واعدًا لبطاقات NVIDIA GeForce RTX 5080 و 5090 على LinuxK على الرغم من أن برنامج التشغيل NVIDIA 570 هو الحل الوحيد المدعوم حاليًا، إلا أن التجربة كانت مرضية.

ومع استمرار تطور برامج التشغيل مفتوحة المصدر، من المتوقع أن تتحسن تجربة الألعاب على Linux بشكل أكبر في المستقبل.