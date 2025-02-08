الليلة .. الريال يواجه أتليتكو فى دربي مدريد بـ الدوري الإسباني



يلتقى اليوم السبت فريق ريال مدريد مع أتليتكو مدريد فى دربى مدربي مدريد الشهير باستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الاسبوع الثالث والعشرين لبطولة الدوري الإسباني الممتاز .



يدخل ريال مدريد المباراة وهو فى صدارة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد.



كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة الليلة عودة كل من كيليان مبابي، جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا.

تشكيل ريال مدريد



ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.