حماس تطلق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 183 سجينًا فلسطينيًا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث تنفذ حماس صفقة تبادل جديدة في دير البلح، تشمل إطلاق ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 183 سجينًا فلسطينيًا.وتشمل الصفقة أوهاد بن عامي، إلياهو شرابي، وأور ليفي، بينما تتضمن قائمة المفرج عنهم 18 محكومًا بالمؤبد و111 معتقلًا من غزة.وكشفت وسائل إعلام عبرية الجمعة أن وفد التفاوض الإسرائيلي، يعتزم التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت لإجراء محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال أحد أعضاء الوفد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن فريق التفاوض الإسرائيلي "على الأرجح" سيتوجه إلى الدوحة غدًا لمناقشة استمرار صفقة إطلاق سراح الرهائن مع حماس.