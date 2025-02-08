صدمة لجمهور الأهلي بشأن أشرف بن شرقي.. ماذا حدث؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، تطورات جديدة حول إصابة لاعب الأهلي أشرف بن شرقي.

وكتب عبر فيسبوك: “تجدد آلام العضلة الأمامية للاعب أشرف بن شرقي بعد مشاركته في تدريبات الأهلي أمس”.

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث استأنف تدريباته الجماعية امس الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقرر الجهاز الفني للفريق، عدم منح اللاعبين أي راحة سلبية عقب مواجهة بتروجيت، التي انتهت بفوز الأهلي (2-1) في الجولة الثانية عشرة من الدوري. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمباراة غزل المحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات.