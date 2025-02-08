ترامب يوقع عقوبات على جنوب أفريقيا بسبب مصادرة الأراضي الزراعية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب أفريقيا؛ بسبب مشروع قانون “مصادرة الأراضي الزراعية”.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما ذكر موقع يو إن إن الأوكراني.

أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يعتزم زيارة كييف وأنه يواصل البحث عن سبل لإنهاء الحرب.

قال ترامب إنه من المرجح أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل وسيكون هذا أول لقاء بينهما بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض .



