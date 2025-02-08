مديرية تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة التوجيه الجمعى بالإدارات التعليمية

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي على مستوى المديرية للعام الدراسي 2024-2025م، ضمن خطة مسابقات توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وتحت إشراف سمية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ أحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول المديرية.

وأشار الصابر، إلى أن المسابقة تضمنت موضوعاً لكل مرحلة تعليمية "اختار هدفك- طريقك- صديقك – تعليمك" للمرحلة الابتدائية، و"الحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك وتوفير الطاقة" للمرحلة الإعدادية، والسلام الاجتماعى "لا جهل، لا عنف، لا تطرف، لا تنمر، لا مرض لحياة كريمة" للمرحلة الثانوية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، حيث فازت مدرسة نجع الحجيرى الابتدائية بإدارة قفط التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة مصنع السكر الابتدائية بإدارة دشنا بالمركز الثانى، ومدرسة الجديدة الابتدائية بإدارة فرشوط بالمركز الثالث عن المرحلة الابتدائية.

وأضاف الصابر، كما فازت مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بإدارة قفط التعليمية بالمركز الأول، وفارزت مدرسة سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنين بإدارة قنا بالمركز الثانى، ومدرسة البنات الاعدادية بإدارة فرشوط بالمركز الثالث عن المرحلة الإعدادية.

واستطرد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بينما أحرزت مدرسة قفط الثانوية الصناعية بنات بإدارة قفط المركز الأول، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا المركز الثانى، ومدرسة البحرى قمولا الثانوية بإدارة نقادة المركز الثالث وذلك عن المرحلة الثانوية.