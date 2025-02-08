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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروة ناجي تجرى بروفة حفل الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم بلبنان

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
قسم الفن

أجرت الفنانة مروة ناجي مساء أمس، الجمعة، البروفة الأخيرة لها مع الفرقة الموسيقية قبل إحياء حفلها الغنائي الخاص بـ إحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر أن يقام مساء اليوم، السبت 8 فبراير، فى beirut hall بمدينة بيروت بـ لبنان.

وأجرت مروة ناجى البروفة النهائية على مجموعة من أغاني السيدة أم كلثوم، والمقرر أن تقدمها خلال حفلها الغنائي، والتى سيكون من بينها “أغدا ألقاك، غنيلي شوي، لسه فاكر، سيرة الحب، انت عمري، ألف ليلة وليلة، حيرت قلبي، أمل حياتي، دارت الأيام، الأطلال”.

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي

مروة ناجي

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد قدمت مؤخرا حلقتين ضمن حلقات برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك لإحياء الذكرى الـ 50 لأم كلثوم، وقدمت خلال الحلقتين عددا من أغانيها المميزة التى كان من بينها "لسه فاكر وسيرة الحب وهذه ليلتى ووصفولى الصبر وعدد آخر من الأغاني" .

وطرحت مروة ناجى مؤخرا أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد التى حملت اسم «مش قد غيابك»، والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هانى محروس وإخراج أحمد أسامة.

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
لبنان كوكب الشرق بيروت أم كلثوم مروة ناجى الفنانة مروة ناجى

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مروة ناجي تجرى بروفة حفل الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم بلبنان

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
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