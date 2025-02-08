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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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انخفاض درجات الحرارة وأمطار مع بداية الأسبوع .. تحذير عاجل من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء مصر حتى منتصف الأسبوع الحالي. 

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة في القاهرة والسواحل ستتراوح بين 17 و18 درجة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المنخفضة ليلاً في القاهرة والمحافظات

وأشار القياتي إلى أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما من المتوقع أن تنخفض أكثر في المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل

وأوضح الدكتور محمود القياتي أنه مع بداية الأسبوع المقبل، ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية عند حوالي 20 درجة مئوية، ليصبح الطقس أكثر دفئًا في معظم المناطق.

أقل درجة حرارة خلال الفترة التي تسبق شروق الشمس

أكد القياتي أن أقل درجة حرارة خلال اليوم ستسجل في الفترة التي تسبق شروق الشمس مباشرة، حيث يشعر الناس بالبرودة الشديدة في هذه الفترة خاصة أثناء الخروج إلى الشوارع.

الطقس الغائم وتوقعات ظهور الشمس بشكل محدود

أوضح القياتي أن الشمس ستظهر لفترات قليلة جدًا خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية فرصًا لسقوط الأمطار اليوم السبت، على أن يبدأ المنخفض الجوي في التعمق بشكل أكبر بداية من الغد، مما يزيد من فرص سقوط الأمطار في هذه المناطق.

أمطار وشبورة مائية.. تحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية خلال الساعات المقبلة، مع استمرار فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة من عدم الاستقرار الجوي على معظم المناطق

غالبًا ما يصاحب هذه التغيرات الجوية حالة من عدم الاستقرار، حيث يتوقع أن تسقط الأمطار بشكل متقطع على المناطق المذكورة. بينما تشهد معظم المناطق الأخرى طقسًا معتدلًا خلال النهار.

طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلاً

وأضافت غانم أن الطقس سيكون معتدلًا خلال النهار في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري. وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

الشبورة المائية تؤثر على الرؤية في بعض الطرق

كما حذرت غانم من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية

من المتوقع أن تستمر فرص تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية طوال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 18، الصغرى 12.
  • السواحل الشمالية: العظمى 17، الصغرى 10.
  • شمال الصعيد: العظمى 18، الصغرى 6.
  • جنوب الصعيد: العظمى 21، الصغرى 9.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في رمضان وتحذر من موجة برد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المقبل، محذرة من موجة برد وأمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات خلال الأيام القادمة.

وخلال مداخلة هاتفية، أشارت غانم إلى أن درجات الحرارة خلال شهر يناير الماضي كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تجاوزت 22 درجة مئوية، وهو ما اعتُبر طقسًا دافئًا غير معتاد في هذا الوقت من العام.

وأضافت أن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة منذ يومين، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح التي زادت من الشعور بالبرودة.

وأوضحت غانم أنه من المتوقع أن تتأثر مصر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا على مدار الأيام المقبلة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 10 درجات مئوية، مع انخفاضات أكبر في المدن الجديدة، وصولًا إلى صفر درجة مئوية في وسط سيناء.

كما أشارت إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات والسواحل الشمالية، وقد تمتد إلى المحافظات الداخلية مع نشاط للرياح يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ولفتت إلى أن شهر فبراير يعد ذروة فصل الشتاء، محذرة من ضرورة الحذر وعدم تخفيف الملابس في الأيام القادمة.

أما بالنسبة لحالة الطقس خلال شهر رمضان المقبل، أكدت غانم أن رمضان هذا العام سيتزامن بالكامل مع فصل الشتاء، مع أجواء شتوية معتدلة خلال النهار وبرودة شديدة خلال الليل. وأوضحت أن درجات الحرارة خلال فترة النهار لن تزيد عن 25 درجة مئوية، مما يعني أجواء معتدلة ومناسبة للصيام، لكن من الضروري الاستعداد للبرودة خلال ساعات الليل.

الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة محمود القياتي أمطار

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