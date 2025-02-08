تأهل سيدات طائرة الزمالك إلى نصف نهائي الدوري الممتاز

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز ، عقب الفوز على دلفي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، ضمن مواجهات دور الـ8 للبطولة.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 20.

25 - 11.

25 - 23.

الجدير بالذكر، أن مباريات دور الـ8 لبطولة الدوري، أقيمت بنظام "play of 3"، حيث يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى دور الـ4 للبطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي فريق الزمالك في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة وادي دجلة والشمس.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من:

"أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".