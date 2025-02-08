انتظام الدراسة في أول ايام الترم الثاني بجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية سرعة إعلان النتائج، مشيراً إلى النجاح الملحوظ في إدارة العملية الامتحانية التي تميزت بالهدوء والانضباط.

أشار رئيس الجامعة إلى الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تحويل مسار التعليم نحو نموذج التعلم الفعال، وهدفنا جودة التعليم، مؤكداً على أهمية تطوير المناهج وأساليب التدريس لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.

وشدد خلال تصريحاته لصدي البلد، على ضرورة تبني استراتيجيات تعليمية حديثة تجعل الطالب محور العملية التعليمية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، مشيراً إلى انتهاء الكليات من إعلان جداول المحاضرات بالنسبة لجميع الكليات إلكترونيا على مواقع كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن الجامعة أتمت كافة استعداداتها لـ الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الانتهاء من إعداد وإعلان الجداول الدراسية لجميع الكليات.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توفير أحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية والمعامل لضمان جودة العملية التعليمية.