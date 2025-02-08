وزير الشباب والرياضة: استضفنا 430 بطولة عالمية خلال 4 سنوات

كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن النهوض بالرياضة جعل مصر مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في الفترة من 2020 حتى 2024.



وذكر "صبحي"، خلال كلمته بالجلسة العامة السادسة فتأتى بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»،ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم استضافة ما يزيد عن 430 بطولة دولية وعالمية وقارية وعربية، لافتا إلى أن قيمة رعاية اللاعبين خلال 4 سنوات وصلت ل 68 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 17 اتحادا لتأهيلهم لدورة ألعاب طوكيو خلال الفترة من يناير2019 حتى يوليو 2012.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الرياضي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه بلعت نسبة مساهمة قطاع الرياضة فق الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 1.3%.

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعددٍ من الوزراء والمسئولين.