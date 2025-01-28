الوطنية للصحافة توافق على زيادة رأس مال مؤسسة أخبار اليوم

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة وسامح محروس عضو الهيئة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وعيد إبراهيم هريدي والدكتور محمد حمدي غانم والدكتورة فاتن عزازي وإيمان صابر موسى ومحمد ربيع وأحمد خليل ومحمود عبدالمنعم وهلال إبراهيم و جمال عبدالحميد و محمود أحمد، أعضاء الجمعية العمومية وبحضور مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهالة محمد عبدالحكيم وكيل وزارة ورئيس القطاع الثالث- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وحسام عبدالصبور رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ووسام عيد سعودي – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وأحمد نجيب أحمد مراجع اول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب .

كما حضر وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2020/2021

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي انه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد عدد 8 ميزانيات مالية متأخرة لمؤسسة أخبار اليوم اعتبارا من ميزانية 2013/2014 وحتى ميزانية 2020/2021، كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت داعمة لمؤسسة أخبار اليوم في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان مؤسسة أخبار اليوم .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار علاء ثابت أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2020/2021 ، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار مدحت لاشين، بغرض فحص هذه الملاحظات والمسئولية عنها والإجراءات المقترحة لتصويبها مع عرض تقرير بما توصلت اليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي 2020/2021. كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدرسة دولية وجامعة نيو ايجيبت وإعادة تأهيل مبنى أكاديمية أخبار اليوم .