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الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص

امتحانات
امتحانات
اخبار المحافظات

​شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم حالة من الاستياء الشديد والجدل الواسع بين الطلاب وأولياء الأمور في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك عقب أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

وتصدرت الشكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء وضيق الوقت المشهد العام، بالتزامن مع أزمة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالتدخل الفوري لضبط اللجان وضمان تكافؤ الفرص.

حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة مطروح، عقب انتهاء امتحان مادة الكيمياء، اليوم أعلى من المتوقع.

حيث أكد عدد كبير منهم أن الامتحان جاء في مستوى أعلى من المتوقع، وتضمن أسئلة احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والحل.

وقال عدد من الطلاب، عقب خروجهم من اللجان، إن الامتحان تضمن أجزاء وصفوها بـ«المعقدة»، مؤكدين أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها، .

وأضاف الطلاب أن الامتحان اشتمل على نقاط تتطلب تركيزًا كبيرًا، مؤكدين أن هناك أسئلة لم يتمكنوا من الانتهاء من حلها قبل انتهاء الوقت.
من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور، الذين تواجدوا أمام اللجان، عن قلقهم من مستوى الامتحان، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند أعمال التصحيح، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
من ناحية آخرى فجر ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر استغاثة طالب فيها الجهات المختصة بالتدخل الفوري لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن الغش الإلكتروني يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل المجتهدين.
وجاءت الاستغاثة على لسان أحمد عبدالحافظ، ولي أمر طالب بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، الذي نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة وجهها إلى وزارة التربية والتعليم والمسؤولين المعنيين بمحافظة سوهاج.
طالب خلالها بتشديد الرقابة داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة ناصر، حفاظًا على حقوق الطلاب الذين قضوا عامًا كاملًا في الاجتهاد والاستعداد للامتحانات.

وقال ولي الأمر، في منشوره، إن هناك أسرًا تحملت مشقة عام دراسي كامل، وسهرت الليالي من أجل أن يحصد أبناؤها ثمرة تعبهم بالحلال، إلا أن ما وصفه بانتشار وسائل الغش داخل بعض اللجان يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويصيب الطلاب المجتهدين وأسرهم بالإحباط.

وأضاف أن الطالب الذي التزم بالمذاكرة طوال العام يدخل لجنة الامتحان وهو مؤمن بأن المنافسة ستكون عادلة، لكنه يُفاجأ بوجود عدد من الطلاب يستخدمون سماعات غش إلكترونية داخل اللجنة، مدعيًا أن ذلك يحدث على مرأى ومسمع من بعض القائمين على المراقبة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المخالفين.

وأكد أحمد عبدالحافظ أن استمرار مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، لا يظلم طالبًا بعينه، وإنما يهدر حقوق آلاف الطلاب الذين التزموا بالاجتهاد، كما يُبدد جهود الأسر التي أنفقت الوقت والمال والدعم النفسي طوال العام الدراسي من أجل مستقبل أبنائها.

واختتم ولي الأمر رسالته بمناشدة جميع المسؤولين والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وتشديد إجراءات التفتيش والرقابة داخل اللجان، مؤكدًا أن الأمانة في أداء العمل مسؤولية وطنية قبل أن تكون وظيفة، وأن حماية حق الطالب المجتهد واجب لا يحتمل أي تهاون.
تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان بشأن امتحانى مادتى الكيمياء والجغرافيا .

حيث أكد عدد من طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الكيمياء تضمن بعض الأسئلة التى كانت تحتاج إلى وقت أطول وتركيز كبير ، وكان الإمتحان في معظمة صعب وبه جزئيات كثيرة تحتاج إلى التفكير العميق .
وأشار عدد من طلاب الشعبة الأدبية إلى أن امتحان الجغرافيا جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فيما رأى آخرون أن بعض النقاط احتاجت إلى تفكير وتحليل دقيق.

بينما أثار امتحان مادة الكيمياء حالة من الاستياء بين طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، وسط شكاوى من صعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، فيما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بشأن مستوى امتحان الجغرافيا.

ورصدت آراء الطلاب عقب خروجهم من لجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء، حيث أكد عدد منهم أن أسئلة الكيمياء جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمنت جزئيات تحتاج إلى تركيز ووقت أطول للإجابة.

وقال الطالب زياد عصام إن امتحان الكيمياء جاء صعبًا للغاية، مضيفًا: «الأسئلة كانت أعلى من مستوى الطالب المتوسط، وبعضها احتاج إلى تفكير عميق ووقت أطول للحل».
وأوضح الطالب محمد عيد أن الامتحان تضمن عددًا كبيرًا من الأسئلة التي تقيس مستويات التفكير العليا، مشيرًا إلى أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها.

فيما أكد الطالب أحمد حسين أن بعض جزئيات الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتفوق، لافتًا إلى أن كثافة الأسئلة وصعوبتها زادتا من الضغط على الطلاب داخل اللجنة.
وعلى الجانب الآخر، اختلفت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان الجغرافيا؛ إذ قالت الطالبة أمل محمود إن الأسئلة جاءت مناسبة لمختلف المستويات، لكنها احتاجت إلى وقت إضافي نظرًا لكثرة النقاط المطلوبة للإجابة.

بينما رأت الطالبة مي عبد الله أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي قد تمثل تحديًا للطالب المتوسط، رغم احتوائه على أجزاء مباشرة.

امتحانات الثانوية العامة مادة الكيمياء مادة الجغرافيا

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