احذر .. تناول هذا النوع من اللحوم يصيبك بالسرطان

يفضل العديد من الأشخاص، تناول اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والعديد من الأصناف المختلفة، ولكن تناول اللحوم المصنعة بكميات كبيرة يمكن أن يسبب العديد من الأمراض المختلفة على الصحة.

أضرار تناول اللحوم المصنعة

1. زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية

اللحوم المصنعة تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



2. زيادة خطر الإصابة بالسرطان

الأبحاث تشير إلى أن تناول اللحوم المصنعة بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، بسبب المواد الكيميائية المضافة مثل النترات والنيتريت.



3. مستويات عالية من الصوديوم

اللحوم المصنعة تحتوي عادة على نسبة عالية من الملح، مما قد يساهم في مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وتراكم السوائل في الجسم

المصدر times of india