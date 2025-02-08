إنشاء مناطق صناعية للدول.. أبو العينين يضع روشتة لجذب الاستثمارات إلى مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وقال النائب محمد أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه الشكر للوزراء على المجهودات التسويقية للمشروعات التنموية، ونريد إنشاء مناطق صناعية لدول في مصر ونقدم لهم قانون للمناطق الاقتصادية ".

واكمل أبو العينين :" توطين الصناعات للمستقبل لن يأتي إلا بهذه الفرص الاستثمارية الواعدة "، مضيفا:" الفريق كامل الوزير استطاع أن يستخدم الموانيء المصرية مع أكبر شركات في العالم بمجال النقل البحري ".

وتابع أبو العينين :" بناء مصر الصناعية يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقمة والتسويق العالمي الفعال".

واكمل أبوالعينين:" إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة من العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية ".