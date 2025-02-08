الغباري: تصريح ترامب نشوة فوزه برئاسة الولايات المتحدة

علق اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير أهل غزة قائلا:" مجلس الأمن القومى الأمريكى هو صاحب القيادة السياسية العليا فى أمريكا".

وأوضح محمد الغباري، خلال حوار مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”،مجلس الأمن القومى الأمريكى يضع الاستراتيجية التى سيتبعها الرئيس، مؤكدا أن ما صرح به ترامب مجرد نشوة فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

يطرحه الحزب الجمهورى

وأكد محمد الغبارى، أن ما يطرحه ترامب مختلف عن ما يطرحه الحزب الجمهورى، وهذا ما أكد عليه الحزب خلال اجتماع الأخير داخل الكونجرس مع وزير الدفاع ووزير الخارجية.

وأشار محمد الغبارى إلى أن الوقت الحالى ما هو إلى وقت مفاوضات، ويحاول نتنياهو تعطيل أى مفاوضات.