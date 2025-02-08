نهاية الشوط الأول.. أتلتيكو يتقدم على الريال بهدف في ديربي مدريد

تقدم فريق أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، على نظيره ريال مدريد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة 23 بالدوري الإسباني.

وجاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 35، من ركلة جزاء.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز

الوسط: داني سيبايوس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه خيمينيز، كليمو لونجليه، خافي غالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، باريوس، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

ويتصدر فريق ريال مدريد الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف أتلتيكو مدريد.