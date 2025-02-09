قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف سر تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي
موجات تسونامي قوية.. خطر يواجه 3 دول عقب زلزال البحر الكاريبي | تفاصيل
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي
طبيب الأهلي يكشف موقف «بن شرقي» و«وسام أبوعلي» من اللحاق بمبارة القمة أمام الزمالك
وكيل مجلس النواب: مصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم|صور
سر كلمة «دوّر عحالك» المكتوبة على أحد قذائف «القسّام» خلال تسليم الأسرى|شاهد
وكيل المغربي «صلاح الدين مصدق» يكشف كواليس انتقاله للزمالك
كندا تسعى لوقف فرض الرسوم الجمركية عبر «إقناع ترامب»
كريم اغاخان | 10 معلومات بارزة عن تاريخ الأمير الراحل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
عبداللطيف المناوي: تقسيم الأدوار بين الدول العربية يقلل الضغوط على مصر |فيديو
هشام طلعت مصطفى: إعادة إعمار غزة تحتاج استقرارًا دوليًا.. والتكلفة تصل لـ 2 تريليون دولار|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تسعى لوقف فرض الرسوم الجمركية عبر «إقناع ترامب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قرّرت كندا اللجوء لعلاقاتها داخل الولايات المتحدة من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خططه لفرض رسوم جمركية جزئية عليها.

وقالت وزيرة التجارة الكندية ماري إنغ، إن كندا ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا من خلال التواصل مع الولايات الأمريكية التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع جارتها الشمالية.

وأضافت في مقابلة مع بلومبرج، السبت، خلال زيارة إلى بروكسل: "هذه الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا، وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي."

وأوضحت أنه: "من المهم حقا أن يصل الأمريكييون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين".

وكان “ترامب” قد فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".

وردت كندا بإعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25% على السلع الأمريكية.

ترامب كندا رسوم جمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

الآغا خان الرابع

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

شقق الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

أحمد حلمي

سوء نوايا .. أحمد حلمي يرد على أزمة إفيه "مصري صف أول"

ترشيحاتنا

الزمالك

أمير هشام: زبير بيه وراء انضمام الجفالي لصفوف الزمالك

الزمالك

إعلامي يكشف كواليس تعطل مفاوضات الزمالك مع «زادي سيري».. وتطورات أزمة «ميشالاك»

عبدالخالق: محمود جهاد إضافة قوية للزمالك.. وهذا اللاعب مستقبل النادي

«عبدالخالق»: محمود جهاد إضافة قوية للزمالك.. وهذا اللاعب مستقبل النادي

بالصور

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

لهذا السبب .. يجب شراء التمر هندي في طلبات رمضان

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

يدوب هترميه في الميا .. طريقة تخزين الأرز و الشعرية لرمضان

تخزين الأرز
تخزين الأرز
تخزين الأرز

فيديو

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المخرجة ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تعلن سرًا عن سعاد حسني | فيديو جراف

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد