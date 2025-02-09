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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل المغربي «صلاح الدين مصدق» يكشف كواليس انتقاله للزمالك

صلاح الدين مصدق
صلاح الدين مصدق
رباب الهواري

أكد سالم محمد سالم وكيل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك الجديد، أنه قام بترشيح العديد من اللاعبين، وكانت هناك قناعة باللاعب، مشيرًا إلى أنه قام بأخذ العديد من الآراء الفنية، ولذلك قام بعرض اللاعب على مسئولي النادي وخصوصًا أحمد حسام ميدو.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "ميدو لديه طاقم سكاوتنج خاص، بالإضافة للطاقم الموجود في الزمالك، وكنا نسعى سريعًا لحسم تلك الصفقة، ونجحنا في إقناع رئيس نادي نهضة الزمامرة، وكان من الصعب ضم صلاح الدين مصدق لأنه ينافس على الدوري المغربي ويتواجد في المركز الثاني".

وأضاف: "هناك البعض يحاول التقليل من نادي نهضة الزمامرة، وسأقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم، وهناك أحد المذيعين قال إن الزمامرة (درجة ثانية) في المغرب، والنادي فوضني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعضهم لا يعلم شيئًا ويريد التقليل من صلاح الدين مصدق لمجرد أنه انضم للزمالك، لكن لو انضم لنادٍ آخر سيكون صفقة عالمية".

وواصل: "المفاوضات كانت صعبة للغاية مع نهضة الزمامرة لأنه يسعى للمنافسة على البطولة، والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب خاض 17 لقاء منها 9 لقاءات خرج بكلين شيت، وهو من أفضل الفرق في المغرب حاليًا، ونجح في التفوق على أندية كبيرة هناك، وكان من الصعب إقناع رئيس النادي بالتخلي عن اللاعب، لكن صلاح الدين مصدق تمسك بالانتقال للزمالك وتمسك بإتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي".

وأكمل: "اللاعب المغربي يدرك قيمة الزمالك ويسعى للتواجد في منتخب المغرب، وهناك لاعبون آخرون تواجدوا في القلعة البيضاء وانضموا للمنتخب وبعد رحيلهم عن الفريق لم ينضموا مرة أخرى".

وزاد: "الزمالك يضيف لأي لاعب أو وكيل لاعبين، والزمالك اسم كبير، ولا يجب التقليل من أي صفقة أو اللاعب أو ناديه".

وتابع: "صلاح الدين مصدق لم يضع أي شروط للانضمام للزمالك، واللاعب متحمس للظهور بشكل جيد مع الفريق، وميدو نجح في إقناعه بالانضمام للزمالك، ونجحنا في تخفيض المقابل المالي على قسطين مقابل 300 ألف دولار، القسط الأول 100 ألف دولار حاليًا، والقسط الثاني 200 ألف دولار في ختام الموسم".

وأكمل: "صلاح الدين مصدق شارك في التدريبات، وخضع للكشف الطبي اليوم، وتحدث مع جروس، والذي أكد حاجته للاعب خلال الفترة القادمة، وهو يجيد اللعب مساك والديفيندر والظهير الأيمن، وهي ميزة نالت إعجاب المدرب وميدو، وسيرتدي القميص 15 محليًا و 29 في بطولة الكونفدرالية".

وأتم: "أشكر جمهور نادي الزمالك الذي يساند ويدعم فريقه، ومجلس الإدارة، وكذلك حسين لبيب رئيس النادي واعضاء المجلس، وأحمد حسام ميدو، وكنا نسعى لضم أسماء أخرى للانضمام لنادي الزمالك، لكن الوقت كان ضيقًا، وفي الميركاتو الصيفي القادم ستكون هناك مفاجآت وسيستم جديد للتعاقدات سواء لاعبين محليين أو أجانب".

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