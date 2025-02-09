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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجات تسونامي قوية.. خطر يواجه 3 دول عقب زلزال البحر الكاريبي | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، بأن زلزالاً بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة البحر الكاريبي.

وقال المركز إن الزلزال أعقبه تحذيرًا من موجات تسونامي قوية ضد تضرب المنطقة.

من جهته قال المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي إنه "على ضوء البيانات الأولية للزلزال، هناك خطر بحصول أمواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال".

وأضاف أن الإنذار الذي أصدره يعني أن هناك "خطرًا" بحصول أمواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس و"تحذيرات" تطال بورتوريكو والجزر العذراء، ما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو أدنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث.

زلزال تسونامي البحر الكاريبي

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