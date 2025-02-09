أحمد جعفر: صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية كانت وفقاً لإمكانياته المادية

أكد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق ، أن الزمالك مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.



وأضاف أحمد جعفر خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن الزمالك تعاقد مع مجموعة من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية وفقا لإمكانياته المادية.



وتمنى أحمد جعفر أن الصفقات الجديدة تأتي بثمارها داخل نادي الزمالك وأن تضيف الفارق للفريق خلال المنافسات المقبلة.

من جانب آخر فقد قدم ميشالاك شكوى في الزمالك للاتحاد الدولي من خلال اتحاد الكرة المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ولم يمر منها سوى 8 أيام، والنادي ليس أمامه سوى بقاء اللاعب لنهاية الموسم، أو فسخ العقد ومنحه مستحقاته المالية .