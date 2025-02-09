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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المصري يكشف أسباب الفوز على الاتحاد ويحدد صعوبات مواجهة فاركو

المصرى
المصرى
رباب الهواري

أعرب محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، عن سعادته البالغة بالانتصار، الذي حققه الفريق على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الكريم، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هذا الفوز جاء نتيجة لتنفيذ اللاعبين للتعليمات الخاصة التي وضعها المدير الفني للفريق، على ماهر، مشيراً  إلى أن المباراة كانت في غاية الصعوبة، حيث واجه الفريق منافساً قوياً ومنظماً.

كما أشاد عبد الكريم بالمستوى الرائع الذي قدمه المهاجم كريم بامبو، والذي استطاع تسجيل هدفي الفوز لفريقه، مؤكداً أن بامبو يمتلك الكثير ليقدمه للفريق خلال الفترة المقبلة، معتبراً إياه إضافة قيمة للفريق.

وفي ختام تصريحه، تطرق عبد الكريم للحديث عن المباراة المقبلة لفريقه أمام فاركو، مؤكداً أنها ستكون في غاية الصعوبة مشيرا إلى  أن الفريق سيستعد لهذه المباراة بكل جدية وتركيز، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة الانتصارات.

كريم بامبو فاركو الدورى المصرى الاتحاد السكندرى نادي المصرى البورسعيدي

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