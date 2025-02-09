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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع بيراميدز بشأن عبدالرحمن مجدي

عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مع بيراميدز لضم عبدالرحمن مجدي خلال الميركاتو الشتوي، لكن إدارة النادي السماوي وضعت شروطًا لم تلق قبول مسئولي القلعة البيضاء من بينها ضم ناصر ماهر بالإضافة للحصول على مبلغ مالي كبير.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الزمالك تواصل مع عمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، وطلب شراء عقد عبدالرحمن مجدي، وتمت الموافقة على طلبهم مقابل التعاقد مع ناصر ماهر، ومسئولي الزمالك تأكدوا من وجود أحاديث من مسئولي بيراميدز مع ناصر".

وزاد: "إدارة الزمالك تأكدت من وجود عروض لناصر ماهر، والبعض داخل النادي يرون أن هناك حالة (دلع) من جانب ناصر ماهر، كما أنه سيغيب لثلاث مباريات، رغم أنه عائد للإصابة مؤخرا".

وأكمل: "مسئول, الزمالك رفضوا فكرة التفريط في ناصر ماهر، بينما بيراميدز وافق في البداية على اعارة عبدالرحمن مجدي مقابل 18 مليون جنيه، مع وجود احقية شراء مقابل مليون دولار، لكن في النهاية بيراميدز لا يبيع بسهولة للقطبين".

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