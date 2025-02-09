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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن تواصل التحرك.. اعرف وصلت كام؟

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
آية الجارحي

ظلت أسعار الدواجن مرتفعة في المزارع والأسواق، وصعدت سعر الدواجن مجددا منذ أمس السبت. 


وارتفعت أسعار الدواجن فوق مستوى الـ 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتسجل بـ 91 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرهما من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء،  سجّلت 91 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 100 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الامهات اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الامهات اليوم 65 جنيها للكيلو لتصل إلى الاسواق متراوحه بين 75 و80 جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.


أسعار الدواجن اليوم


يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 91 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك من 105إلى 110  جنيهات.
سعر البانيه اليوم تراوح بين 220 و230 جنيها.
سعر الكبد والقوانص 135 جنيها.



أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار أعلاف الدواجن اليوم


سعر الطن من علف الدواجن بين 20 و21 ألف جنيه.
أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.
سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.


سعر البيض اليوم


سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق بين 150 و160 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 150 و160 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم 

استقرت أسعار الكتاكيت في الأسواق.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي 44 جنيهًا

سعر الكتكوت الأبيض شركات 45 جنيهًا

سعر الكتكوت الساسو 15 جنيهًا

الدواجن الدواجن البيضاء أسعار أجنحة الدواجن اليوم أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن الامهات اليوم أسعار الدوجن

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