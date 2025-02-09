233 مليونا مقابل 80.. القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن القيمه المادية للناديين الأهلي والزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك :

اولا : الأهلي :

1- المهاجم السلوفيني نايتس جراديشار من فيهريفار المجري مقابل 1.1 مليون دولار (55 مليون جنيه مصري)

2- المدافع مصطفى العش استعارة من نادي زد لمدة 6 شهور مقابل 23 مليون جنيه مصري

3- أحمد رضا لاعب وسط بتروجيت مقابل 25 مليون جنيه مصري + اعارة 2 لاعبين من الشباب

4- محمود حسن تريزيجيه من طرابزون سبور التركي مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل 85 مليون جنيه مصري

5- المغربي أشرف بن شرقي من الريان القطري مقابل 900 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي أي ما يعادل 45 مليون جنيه مصري

اجمالي صفقات الاهلي : 233 مليون جنيه

ثانيا : الزمالك :

1- المدافع أحمد حسام من الجونة مقابل 11 مليون جنيه مصري

2- لاعب الوسط محمود جهاد من فاركو مقابل 30 مليون جنيه مصري

3- المدافع المغربي صلاح الدين مصدق من نهضة الزمامرة المغربي مقابل 300 ألف دولار (15 مليون جنيه مصري)

4- الجناح التونسي أحمد الجفالي من الاتحاد المنستيري التونسي مقابل 500 ألف دولار (25 مليون جنيه مصري)

اجمالي صفقات الزمالك : 81 مليون جنيه".