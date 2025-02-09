إحباط محاولة تهريب صفقة سجائر كبيرة بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط 5 أشخاص حال إستقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزتهم 37 ألف عبوة سجائر “مجهولة المصدر ومهربة جمركياً”.



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً.