أخبار السيارات| أسعار لكزس LX موديل 2025 بالسعودية.. مواصفات بيستون B70S موديل 2025 في مصر

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا وفي السوق المصري.

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل، باقة كبيرة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2021، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا A5، ورينو لوجان، وأوبل ميريفا، وشيفروليه أوبترا، وهيونداي النترا.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بيستون B70S موديل 2025، وتنتمي B70S لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LX موديل 2025، وتنتمي LX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .