تعمدت الإغراء.. تأييد حبس الراقصة وعد 6 أشهر

أيدت محكمة جنح العجوزة حبس الراقصة وعد 6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه ، في اتهامها بتعمد الإغراء، والرقص بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

وكانت نيابة العجوزة قد أمرت في وقت سابق، بحبس الراقصة الشهيرة “وعد”، بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحريات، تعمد الراقصة الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.