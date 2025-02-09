أغنية إش إش.. هيثم نبيل يكشف سر صورة نجوم الغناء الشعبي.. فيديو

كشف المطرب والملحن هيثم نبيل سر صورة نجوم الغناء الشعبي التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت منذ أيام صورة جمعت كل من محمود الليثي وأحمد شيبه، عبد الباسط حموده، عمر كمال، وحسن شاكوش.

وقال هيثم نبيل في تصريحات لموقع صدى البلد، إنه يعمل حاليا على الانتهاء من الأغنية الدعائية لمسلسل "إش إش" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وأضاف هيثم نبيل في تصريحاته إلى أن تجمع نجوم الغناء الشعبي في هذا العمل كان فكرة المخرج محمد سامي.

واستطرد هيثم نبيل قائلا:" هذا العمل خلطة محمد سامي وهتبقى حاجة جامدة.. وهو مخرج فاهم هو عاوز ايه وده بيسهل إنك تطلع أسهل حاجة".

وكشف هيثم نبيل عن تحضيره لأغاني مسلسل سيد الناس الذي يخرجه أيضا محمد سامي، ويقوم ببطولته عمرو سعد، ومن غناء أحمد سعد.

كما تقدم الفنانة ريهام عبد الحكيم أغنية بصوتها ضمن أحداث مسلسل سيد الناس بحسب تصريحات هيثم نبيل.

ويتعاون هيثم نبيل مع محمد سامي أيضا لتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل إش إش الذي يعرض في رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس

انتهى المخرج محمد سامى حتى الآن من تصوير ما يقرب من 80% من إجمالى أحداث مسلسل " سيد الناس " المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويقوم حاليا المخرج محمد سامى بتصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل " فى ديكور" الحارة " فى مدينة الإنتاج الإعلامى وهو الديكور الرئيسى للعمل.

يشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين وخالد الصاوى وأحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، رنا رئيس، سلوى عثمان وغيرهم.