المستشارة أمل عمار تلتقي وفدا من مؤسسة "سيف" لتعزيز التعاون المشترك

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع سارة عزيز رئيسة مؤسسة سيف والوفد المرافق لها،، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز رفع الوعى بقضايا العنف بالطفل والمرأة وتمكين الأسرة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف ذات المجال المشترك، مشيرة إلى أن من أولويات عمل المجلس قضايا الأسرة والحماية من العنف، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة سيف التى تقدم الخدمات التوعوية والمبادرات التي تعزز حماية الأطفال وتمكين المرأة، من خلال برامج توعوية وتدريبية وألعاب تهدف الى رفع الوعي المجتمع وتسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

من جانبها، أعربت سارة عزيز عن سعادتها بمواصلة سبل التعاون مع المجلس خلال الفترة المقبلة مؤكدة سعادتها بالعمل على مدار اكثر من ثمان سنوات على العديد من البرامج التى تستهدف تمكين المرأة وحمايتها، عبر تقديم محتوي توعوي على مواقع التواصل الاجتماعي ومبادرات للتوعية بالعنف ضد المرأة فى مختلف محافظات الجمهورية ،و استعرضت مقترحات لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة مع المجلس القومى للمرأة .

ومن المقرر أن يشهد التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "سيف" تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات التوعية والتدريب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حماية المرأة والطفل.

يذكر أن اللقاء قد جاء بحضور صفاء حبيب رئيسة الادارة المركزية للمراسم والاعلام ، ونهى مرسى رئيسة الادارة المركزية للجان والفروع ،وأمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة وشيرين ماهر منسق برنامج لتمكين الفتاة نورة، ومن جانب المؤسسة حضر كل من ريهام قابيل مديرة مشروعات، وممدوح شرباش منسق مشروعات ، وسلمى خليل مدير تسويق ، ومريم نادر مدير قسم التعلم التطويروالتقييم.