إضافة كبيرة| ميدو يشيد بتجربة بيراميدز.. تفاصيل

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بتجربة نادي بيراميدز والتي وصفها بالرائعة، ومؤكدا على أن النادي نجح في تطوير شكل المنافسة في كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، وأصبح منافسا دائما ولسنوات عديدة متتالية على جميع البطولات، والتجربة بالفعل إضافة كبيرة لكرة القدم في مصر.

وخلال استضافته في مؤتمر access football summit ، أشاد ميدو بتجربة بيراميدز الرائعة. والشكل الذي يقدمه النادي، بفضل أداء إداري رائع من جانب الإدارة وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وأن ما وصل إليه بيراميدز بالطبع بفضل جهد إداري واستقرار كبير، ونجاح ملموس في الصفقات والإضافات سواء المحلية أو اختيار أفضل العناصر المحترفة.

وقال إن نجاح بيراميدز لا يتوقف على ما وصل إليه الفريق الأول المنافس على كل الألقاب سواء الدوري أو الكأس أو الرابطة، ووصل ربع نهائي دوري الأبطال، ولكن ما يحققه كذلك قطاع الناشئين ونجاحه المميز، وخروج العديد من العناصر التي أصبحت تلعب في بيراميدز والعديد منهم في أغلب أندية الدوري المصري ، مشددا على أن وجود بيراميدز أضاف قيمة كبيرة لصناعة كرة القدم والرياضة في مصر خلال السنوات الماضية.