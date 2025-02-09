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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليون يرضي مدربه الجديد فونسيكا بأداء هجومي رائع بالفوز برباعية على ريمس

فونسيكا
فونسيكا
القسم الرياضي

تعهد المدرب باولو فونسيكا بإعادة كرة القدم الهجومية إلى أولمبيك ليون، وأطاعه لاعبوه بفوز ساحق بنتيجة 4-0 على ريمس في الدوري الفرنسي.

وتولى فونسيكا المسؤولية في نهاية يناير عندما أقيل بيير سيج بعد ست مباريات بدون فوز.

وفي أول مباراة لفونسيكا، لعب ليون بشكل جيد على الرغم من خسارته 3-2 أمام مرسيليا في نهاية الأسبوع الماضي، هذه المرة سيطروا تمامًا على ريمس، مع أربعة أهداف مختلفة تؤكد على العمل الجماعي السلس.

بعد أن سدد الظهير الأيسر نيكولاس تاجليافيكو كرة عرضية من كورينتين توليسو في وقت متأخر من الشوط الأول، سجل توليسو برأسه عرضية ريان شرقي في منتصف الشوط الثاني.

وجعل شرقي النتيجة 3-0 في الدقيقة 79، وبعد طرد لاعب وسط ريمس باتريك زابي، حول جورج ميكوتادزي لاعب جورجيا تمريرة عرضية من تشيركي النشط.

وبهذا الفوز تقدم ليون فوق لانس إلى المركز السادس وبفارق نقطتين خلف ليل صاحب المركز الخامس.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، سعى مارسيليا إلى تعزيز قبضته على المركز الثاني بفوزه على أنجيه، كما استضاف ستراسبورج مونبلييه المتعثر وواجه أوكسير تولوز.

وحقق باريس سان جيرمان المتصدر فوزا ساحقًا على موناكو 4-1 يوم الجمعة الماضي.

الدوري الفرنسي باولو فونسيكا ريمس أولمبيك ليون فونسيكا

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