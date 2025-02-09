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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة ممثلة أثناء الولادة| إحذر.. فيروسات خطيرة تصيب الحامل وتهدد حياتها

إنجى مراد
إنجى مراد
هاجر هانئ

أعلنت نقابة المهن التمثيلية السورية، عن وفاة الممثلة إنجى مراد ، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، وذلك بعد أسابيع من نقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد إصابتها بفيروس أثناء الحمل.
 

وكتبت نقابة الفنانين عبر الفيسبوك: "وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بعد وفاة الممثلة السورية بفيروس فهناك عدة فيروسات قد تشكل خطراً على صحة الحامل وتعرض حياتها وحياة جنينها للخطر.


إليك أبرز الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحامل وتسبب مضاعفات خطيرة:


-فيروس نقص المناعة البشرية (HIV):
يمكن أن ينتقل الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو من خلال الرضاعة الطبيعية،  إذا لم يتم التعامل مع الفيروس بشكل مناسب، قد يؤدي إلى إجهاض أو ولادة مبكرة أو نقص في الوزن عند الولادة،  كما يمكن أن يصاب الطفل بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
العلاج باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات يقلل من خطر انتقال الفيروس للجنين.

- فيروس الحصبة الألمانية (Rubella):
إذا أصيبت الحامل بفيروس الحصبة الألمانية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، قد يؤدي ذلك إلى تشوهات خلقية في الجنين مثل الصمم أو العمى أو عيوب القلب.
التطعيم ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية.


- فيروس التهاب الكبد الوبائي (B و C):
يمكن أن ينتقل فيروس التهاب الكبد B و C من الأم إلى الجنين أثناء الولادة، الفيروس يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة للأم مثل فشل الكبد، وقد يسبب أيضاً التهابات خطيرة في الكبد للجنين.
يمكن للأم المصابة أن تتلقى علاجاً للحد من خطر انتقال الفيروس للطفل، مثل الحصول على لقاح التهاب الكبد B بعد الولادة.


- فيروس زيكا:
الإصابة بفيروس زيكا أثناء الحمل قد تؤدي إلى متلازمة صغر الرأس (Microcephaly) لدى الجنين، وهي حالة يتكون فيها رأس الطفل أصغر من الحجم الطبيعي، كما يمكن أن يؤدي إلى تأخر في النمو العقلي والعصبي.
تجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا واستخدام وسائل الوقاية من لدغات البعوض.


- فيروس الهربس البسيط (Herpes Simplex Virus - HSV):
يمكن أن يتسبب فيروس الهربس في مشاكل خطيرة إذا كانت الحامل تعاني من عدوى نشطة في منطقة الأعضاء التناسلية أثناء الولادة، قد يُصاب الطفل بالعدوى خلال الولادة، مما قد يؤدي إلى التهابات في الدماغ أو العيون.
في حال وجود عدوى نشطة، يمكن أن يوصي الطبيب بإجراء عملية ولادة قيصرية لتقليل خطر انتقال العدوى إلى الطفل.


-الفيروس المضخم للخلايا (CMV):
الفيروس المضخم للخلايا قد ينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل ويؤدي إلى تأخر النمو، الصمم، العمى، أو مشاكل عقلية، يمكن أن تكون العدوى خطيرة خصوصاً إذا كانت الحامل تصاب بها لأول مرة أثناء الحمل.
لا يوجد لقاح للوقاية من CMV، لكن من الأفضل تجنب ملامسة البول أو اللعاب للأطفال الصغار.


-الفيروسات التنفسية (مثل فيروس الإنفلونزا):
الإنفلونزا يمكن أن تكون خطيرة أثناء الحمل، حيث قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب رئوي أو مضاعفات أخرى، كما أن العدوى قد تؤدي إلى الولادة المبكرة أو فقدان الحمل.
الحصول على لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل يُعتبر آمناً ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.


-فيروس الحماق (جدري الماء):
إذا أصيبت الحامل بجدري الماء لأول مرة خلال الحمل، قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل الالتهابات الرئوية أو تأثر الجنين بتشوهات خلقية.
الحامل التي لم تصب بجدري الماء يجب عليها أخذ اللقاح قبل الحمل.

نصائح الوقاية من الفيروسات أثناء الحمل


-الاستشارة الطبية المنتظمة: من المهم أن تتابع الحامل حالتها الصحية مع الطبيب بشكل منتظم وأن تجري الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروسات.
-التطعيم: تلقي التطعيمات اللازمة قبل الحمل، مثل تطعيم الحصبة الألمانية والإنفلونزا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الفيروسات.
-الحفاظ على النظافة: غسل اليدين بانتظام، وتجنب ملامسة الأشخاص المصابين بالفيروسات، يساعد على تقليل خطر العدوى.

في حالة حدوث أعراض مثل الحمى، الطفح الجلدي، أو التعب الشديد أثناء الحمل، من المهم التواصل مع الطبيب فورًا لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

نقابة المهن التمثيلية صحة الحامل إنجى مراد وفاة الممثلة السورية

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