أسعار ومواصفات تويوتا كراون 2025 في السعودية .. صور

تواصل السيارة تويوتا كراون من تألقها في السوق السعودي، بعد طرح موديلات 2025، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز الاصدارات المطروحة وسط سيارات الصانع الياباني، وتقدم عبر فئتين من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 169.165 ريال.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كراون 2025

تعتمد السيارة تويوتا كراون 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 218 حصانا، و221 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

تويوتا كراون 2025

تجهيزات السيارة تويوتا كراون 2025

تضم السيارة تويوتا كراون 2025 عددا من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن وحركة، كاشف التصادم، محدد للسرعة، نظام التحكم في الجر، وسائد هوائية متقدمة، خاصية التحذير من مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء.

تويوتا كراون 2025

وتحتوي أيضا السيارة تويوتا كراون 2025 على مساعد فرامل BA، فرامل بنظام ABS و EBD وESP، بالإضافة إلى وجود شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف كهربائية، فتحات تكييف خلفية، زجاج خلفي معتم.

تويوتا كراون 2025

وتأتي السيارة تويوتا كراون 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.980 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.840 مم، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1.540 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.850 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 450 لترًا.

أسعار السيارة تويوتا كراون 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأولى Premium من السيارة تويوتا كراون 2025 في السعودية بسعر يبلغ 169.165 ريال، وبسعر 211.140 ريال سعودي للفئة الثانية Majesta.