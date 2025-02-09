وزير العمل: نوفر طلبات للعمل في الخارج بشكل دوري ونبني جدار ثقة مع المؤسسات

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك طلبات للعمل في الخارج بقطاع التمريض، مشددًا على أنه تم استقبال الطلب منذ 4 سنوات والوزارة بصدد عمل اتفاقية مع أصحاب الأعمال وبصدد وضع الضوابط الخاصة بطلبات العمالة للخارج.

وأضاف "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك طلبات للعمالة المصرية للعمل في ألمانيا، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال في ألمانيا طالبوا بتوفير مراكز تدريب العمال في جمهورية مصر العربية قبل السفر إلى ألمانيا، والفترة الحالية بصدد توقيع بروتوكول بين أصحاب الأعمال في ألمانيا ووزارة العمل.

ونوه بأنه يتم توفير طلبات العمل في الخارج بشكل دوري ويتم وضع أسس ليكون هناك استدامة بهذا الأمر ويكون هناك جدار ثقة بين وزارة العمل والمؤسسات والشركات في الخارج، متابعًا: "وزارة العمل لا تحصل على أي مبالغ.. وغير هادفة للربح والهدف إخراج عمالة للخارج بكفاءة عالية وومميزة"، مؤكدًا أن وزارة العمل لديها فكر في المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب بالوزارة بطريقة تواكب العقل ويكون هناك مرونة، مشددًا على أن مبادرة "ابدأ" تبدأ في إدارة 5 مراكز تدريب بالوزارة والتوسع في هذا الأمر.