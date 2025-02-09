سمير فرج: ترامب أخطأ في المقترحات الخاصة بالشرق الأوسط

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي اتخذ قرار كان الجميع ينتظره منذ فترة طويلة وهو تنويع مصادر السلاح من كل الأماكن كان "أحسن قرار" كعسكريين، مؤكدًا أن بعد حرب أكتوبر تم الانتقال من السلاح الروسي إلى السلاح الأمريكي والحصول على المعدات والطائرات الأمريكية.

وأضاف «فرج» خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أنه حال تطبيق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكبر منطقة في الكرة الأرضية ويتحكم بكل الجزء بالقطب الشمالي وهو تخطيط "جهنمي" من ترامب".

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن بعد الاقتراح يكون هناك وضع خطة لتنفيذ هذه الخطة بشكل كبير، مشيرا إلى أن أنه بعد اتخاذ القرار تبدأ عملية التطبيق وأوجه الاستفادة من تنفيذ الخطة.

مصر لديها قوة وقادرة على الوقوف أمام أمريكا

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخطأ في المقترحات الخاصة بالشرق الأوسط، والعالم فوجئ بأن ترامب في طائرة الرئاسة يدلي بمقترح تهجير الفلسطينيين وهذا القرار لم يصدر بالتنسيق مع المستشارين العسكريين.

وشدد على أن أمريكا غير قادرة على أي فعل بالشرق الأوسط إلا بالحصول على الضوء الأخضر من مصر، مؤكدًا أن مصر لديها قوة وقادرة على الوقوف أمام أمريكا.

وعقب اللواء الدكتور سمير فرج: "سيناء مش هتتابع وأكبر وقفه للشعب المصري مع الرئيس السيسي؛ لأنه اتخذ قرار الشعب المصري".