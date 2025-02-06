حليف رئيسي..سمير فرج: مصر أهم عنصر لوزارة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط

علق الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال فرج، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة “mbc مصر”، إن مصر أهم عنصر لوزارة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة الامريكية.

وتابع: تصريحات ترامب بشأن غزة ليست جديدة ولكنه موضوع قديم وأثير من قبل، مشيرا: إحنا مش ضعفاء وأكتر حاجه ممكن ترامب يعملها هتكون مضايقات اقتصادية.

واسترسل الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة قالها بدون أخذ رأي مستشاريه.