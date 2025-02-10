أمير هشام: هل يتحرك شوقي من أجل فتح ملف المفاوضات مجددا مع أكرم

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد شوقي نائب للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيتولى ملف تجديدات عقود بعض لاعبي الفريق مثل محمد الشناوي وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "محمد شوقي سوف يعمل على التجديد لـ الشناوي وربيعة وياسر إبراهيم في أقرب وقت، وأتوقع أن ينجح في الملف ويتوصل لاتفاق سريع معهم، خصوصا أن محمد رمضان لم ينجح في الملف، والذي لم ينجح في تجديد عقود اللاعبين كما وقع أكرم توفيق لنادي الشمال القطري".

وأضاف: "هل يتحرك محمد شوقي من أجل فتح ملف المفاوضات مجددًا مع أكرم توفيق رغم توقيعه لنادي الشمال القطري؟!".