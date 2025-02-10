أمير هشام: أعضاء بمجلس الزمالك يهاجمون أحمد سليمان

وصف الإعلامي أمير هشام، ما يحدث حاليا في نادي الزمالك بالتهريج، قائلا إنه لم يكن أحد يتوقع كل تلك الأزمات، وهناك صدمة بالغة بعدما كان يتعشم بحل المشكلات التي تواجه النادي بعد قدوم مجلس منتخب من قائمة واحدة، لكن الأمور تحولت لصراعات وأحزاب.

وأضاف عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بعض أعضاء المجلس يقومون بمهاجمة أحمد سليمان، والأخير يرد عليهم أيضًا".

وتابع: "هناك حالة عناد واضحة بين جميع الأعضاء، في ظل كثرة الديون على نادي الزمالك، بدلا من حل المشكلات المالية أصبحت الديون في تراكم مستمر، فهل هذا مجلس منتخب من قائمة واحدة؟!، بل أن البعض مستاء من وجود لجنة فنية لمساعدة النادي في الوقت الحالي".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك الحالي عليه علامات استفهام كثيرة، وممدوح عباس هو من يتبرع للنادي ويعاونه ماليا".

وأتم: "حسين السيد عضو مجلس الإدارة الذي دفع مليوني دولار، وهو الوحيد الذي يساعد ماليا، والباقي يريد الشو فقط، ويفتخر فقط بكونه عضوا بالمجلس دون تقديم أي إضافة تذكر".