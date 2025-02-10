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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق

كمبيوتر محمول
كمبيوتر محمول
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر بمواصفات خاصة يمكنك التفكير في  Asus Zenbook S14 OLED في الهند في سبتمبر 2024، بهدف إعادة تعريف تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة.


يُعد جهاز Zenbook S14 OLED (2024) متعة بصرية. بينما يضيف غطاء Ceraluminum لمسة من الرقي الفاخر. لكن الأمر لا يتعلق بالمظهر فقط. يبدو الكمبيوتر المحمول متينًا بشكل لا يصدق ومصممًا بشكل جيد، فإن وزن الكمبيوتر المحمول يبلغ 1.2 كجم فقط، مما يجعله رفيقًا حقيقيًا للسفر. من المريح جدًا وضعه في حقيبة بحيث بالكاد تشعر بوزنه.

أفضل حاسوب محمول

وفقا لموقع gizmochina يقدم جهاز Zenbook S14 OLED أداءً قويًا. فهو مزود بمعالج Intel Core Ultra 7 258V وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 32 جيجابايت، مما يجعله قادرًا على التعامل مع المهام الصعبة بسهولة. كما يوفر محرك أقراص SSD NVMe PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت مساحة تخزين كبيرة وسرعات قراءة وكتابة فائقة السرعة.

يُعد معالج Intel Core Ultra 7 258V خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث صُمم للتنافس مع العروض المقدمة من Qualcomm وAMD. أطلقت Intel سلسلة Ultra لتلبية الطلب المتزايد على المعالجات الموفرة للطاقة ولكن عالية الأداء، وخاصة في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة والنحيفة. 


يُظهر Zenbook S14 OLED أداءً جيدًا في اختبارات الأداء، مما يُظهر أداءه القوي في مختلف المهام , قدرته على التعامل مع المهام اليومية وأحمال العمل الشاقة ,إلى جانب قوة المعالجة، يوفر Zenbook S14 OLED قدرات تخزين وذكاء اصطناعي رائعة فقد حصل الجهاز على درجة ذكاء اصطناعي إجمالية قوية بلغت 1802، مما يسلط الضوء على كفاءته في مهام الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه ليس جهازًا يركز على الألعاب، إلا أن وحدة معالجة الرسومات Intel Arc 140V المتكاملة حققت درجة رسومات 3DMark Time Spy بلغت 1145، مما يدل على كفاءته في أحمال العمل الرسومية الأخف

ميزات حاسوب  Zenbook S14


تتيح وحدة معالجة الرسوميات Intel Arc 140V المدمجة في Zenbook S14 OLED ممارسة الألعاب غير الرسمية والبث السلس ومهام إنشاء المحتوى مثل تحرير الصور والفيديو. كما يمكنها التعامل مع إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسريع الأداء في التطبيقات التي تستخدم معالجة الرسوميات. 

يحتوي Zenbook S14 على بطارية بقوة 72 وات في الساعة، مما يوفر عمر بطارية ممتازًا. لقد حققت باستمرار من 9 إلى 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة، وهو أمر مثير للإعجاب لجهاز كمبيوتر محمول رفيع وخفيف الوزن. 


يُعد جهاز Zenbook S14 OLED خيارًا رائعًا للمحترفين والمبدعين وأي شخص يحتاج إلى كمبيوتر محمول قوي وقابل للحمل

ذاكرة وصول عشوائي أجهزة الكمبيوتر المحمولة معالج Intel Core Ultra 7 258V

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